Pro A : un derby mais deux enjeux pour la JDA et l'Élan Chalon

La JDA Dijon et l'Élan Chalon se retrouvent, ce vendredi soir, pour un nouveau derby bourguignon dans le cadre de la 29e journée de Pro A de Basket. Un derby aux enjeux totalement différents pour les deux équipes.

Vendredi soir à 20h45, la JDA Dijon et l'Élan Chalon se retrouvent au Palais des Sports de Dijon pour un nouveau derby de Pro A. Si les Saône-et-loiriens sont deuxième au classement et cherchent la 1re place pour être encore plus à l'aise lors des play-offs, les Dijonnais, eux, sont 13e et ont besoin de points pour s'éloigner du bas du classement. Les enjeux de ce derby sont donc totalement différents.

"A nous de nous dépasser"

— Axel Julien

"Chalon est une très belle équipe, ils ont fait une super saison mais on ne les redoute pas plus que cela, nuance Axel Julien, le meneur de la Jeanne. C'est à nous de nous dépasser et de faire le nécessaire pour rivaliser avec eux, surtout que pour nous tous les matchs sont importants, il va falloir qu'on prenne une ou deux victoires pour ce maintenir, mais un derby a forcément une saveur spéciale, on a à cœur de faire un bon match pour l'emporter et faire un beau cadeau au club, aux supporters et à nous aussi."

Axel Julien : "Chalon est une très belle équipe."

"C'est un match comme un autre, confirme Laurent Legname, le coach de la JDA. On sait que l'on doit en gagner au moins deux pour se maintenir donc il ne faut pas se mettre une pression excessive, surtout qu'on joue contre Chalon qui va vouloir consolider sa deuxième place pour garder l'avantage du terrain jusqu'en finale. L'erreur serait de trop penser à cette situation et se mettre trop de pression. Il faudra continuer à travailler qu'on gagne ou qu'on perde."