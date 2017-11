ProA : Le CSP Limoges s'offre le derby face au BBD 75 à 66

Jour de derby pour le BBD et le CSP ce samedi après-midi, dans un Palio copieusement garni. Un derby qui compte pour la 9ème journée de ProA. Boulazac ne partait pas favori face au prestigieux club de Limoges. Un Palio bien garni pour l'occasion. Un public périgourdin qui a vu la victoire du CSP.

Basket : Pro A : 9ème journée Boulazac - CSP Limoges au Palio

Le Palio copieusement garni pour le derby BBD CSP © Radio France - Benjamin Fontaine

Le Boulazac Basket Dordogne a retrouvé du moral, grâce à ses victoires, en championnat, face au Portel et en Coupe de France face à Antibes. Cela tombait bien avant d'affronter Limoges pour ce derby. Les Limougeauds sortent d'une défaite en Coupe d'Europe à Vilnius et sur une victoire en Pro A sur le parquet de Cholet. Le Palio affiche quasiment complet en ce samedi 11 novembre 2017 et pas mal de supporters ont eu beaucoup de mal pour arriver à l'heure au Palio, en raison de gros embouteillages.

Dans le premier quart temps, Boulazac court après le score. Karvel Anderson permet à son équipe de ne pas être trop distancée par deux paniers primés. Mais l'efficacité est pour Limoges dans ce début de rencontre. C'est un peu David contre Goliath ce début de match. Limoges menant rapidement 22 à 14. On veut trop tenter de loin côté boulazacois. Une seule faute commise par Limoges ce qui prouve le manque d'engagement du BBD à cet instant là du match. Limoges remporte facilement ce premier quart temps sur le score de 26 à 14.

2 sur 11 à trois points pour le BBD au moment où débute le deuxième quart temps, alors que c'est du 4 sur 4 pour Limoges, voilà qui fait la différence. Cela défend très dur côté boulazacois. Le BBD réalise une série incroyable 14-2 et passe devant au score pour la première fois de la soirée dans un Palio en fusion. Nous sommes à la moitié de temps du deuxième quart temps et Boulazac mène 29 à 28. Les forces sont plus équilibrées dans ce deuxième quart temps. Boulazac est passé en défense de zone et cela semble mieux lui réussir. Un beau panier primé de Jérôme Sanchez fait du bien et le BBD revient à deux points de son adversaire. Boulazac remporte le deuxième quart temps, 23 à 10 et mène à la pause 37 à 36.

Derby Boulazac Limoges 9ème journée de ProA au Palio © Radio France - Benjamin Fontaine

Au retour des vestiaires, dans le début du troisième quart temps, Boulazac quitte la défense de zone et mal lui en prend car il subit le bon retour de Limoges qui réalise un 9-0 et qui reprend ses distances au score 37-45. Il va falloir tout refaire et à nouveau courir après le score. Le BBD ne tarde pas à réagir et revient au score, 46-48. Alors qu'il reste environ quatre minutes de jeu avant la fin de ce quart temps. Belle présence boulazacoise aux rebonds. Le BBD moins sanctionné que Limoges à cet instant du match. Un peu de déchet dans le jeu des périgourdins. Mais Limoges gagne ce troisième quart temps et mène au score 54 à 50.

D'entrée de jeu, dans le quatrième quart temps, Limoges marque trois paniers primés et s'offre une belle bouffée d'air en menant 63 à 52. Il ne reste que 7 minutes avant la fin pour que le BBD puisse réagir. Boulazac a pris un beau coup sur la tête et aura du mal à s'en remettre. Les arbitres ont tendance à siffler plus facilement en faveur de Limoges et se montrent parfois sévères avec les périgourdins. Le moral boulazacois est bien entamé à 4 minutes de la fin. A cet instant là du match le CSP a réussi 11 paniers primés. Malgré les bonnes attitudes du BBD. Karvel Anderson n'aura pas eu la même réussite que face au Portel. Le CSP Limoges s'impose logiquement face au BBD alors qu'il était favori. Une victoire sur le score de 75 à 66.

Statistiques du match Site LNB