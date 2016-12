ProB, jour noir pour le BBD corrigé chez le promu, Blois 91 à 64

Basket, Pro B, Boulazac comptait sur ce déplacement chez le promu, Blois pour se relancer. C'est raté ! Ce match de la 12ème journée de championnat et ce jour du vendredi 23 décembre 2016 restera noir pour le BBD.

12ème journée de Pro B Blois Boulazac

Nous n'avons pas mis longtemps pour comprendre que Boulazac serait en souffrance sur le parquet du promu, Blois. Les Blèsois étaient un peu plus en confiance, grâce à deux récentes victoires, l'une face à Poitiers et l'autre, plus convaincante, sur le parquet de Nantes. Alors que le BBD restait sur deux revers, dont celui face au leader, Fos Sur Mer. C'est donc Blois qui entame de la meilleure des manières cette rencontre de la 12ème journée de Pro B. Blois guide le tempo du match. Blois plus adroit, beaucoup plus adroit que les boulazacois. Blois qui place un jeu rapide en contre qui fait mouche quasiment à chaque fois. Blois qui domine aux rebonds. Blois qui remporte le premier quart temps 21 à 12.

Le BBD lâche prise un peu trop rapidement

C'est la désagréable impression que nous garderons longtemps, mais les boulazacois ont trop vite capitulés dans ce match, trop vite baissé pavillon, trop vite rendu les armes. En tous cas, les hommes d'Antoine Michon, peu en réussite, ont semblé fatigués et peu inspirés. Les vacances feront du bien, mais les vacances n'interviendront qu'après la venue de Poitiers, mardi 27 décembre pour le derby au Palio. Blois continue sa domination et remporte le deuxième quart temps sur le score de 28 à 14. L'avance semble déjà rédhibitoire pour le BBD mené 49 à 26 à la pause.

Boulazac fait jeu égal dans le 3e et 4e quart temps mais le mal était déjà fait

Sans parler de réaction, les joueurs du Boulazac Basket Dordogne auront eu le mérite de ne pas sombrer au retour des vestiaires et d'essayer d'offrir une vraie opposition. Boulazac ne gagne que 19 rebonds dans tout le match, c'est bien insuffisant pour peser sur la rencontre et la réussite aux tirs primés sera bien faible. 3 tirs réussis sur les 24 tentés à 3 points. Blois gagne le troisième quart temps 24 à 20. Le dernier quart temps ne sera qu'une formalité ou une forme de gestion de la part des Blèsois. 18 à 18 dans le quatrième quart temps et la victoire de Blois 91 à 64.

