ProB, lourde défaite du Boulazac Basket Dordogne à Châlons-Reims

La soirée de cette 21ème journée de Pro B de basket a été douloureuse pour le Boulazac Basket Dordogne, qui a subi sa plus lourde défaite de la saison, en s'inclinant 95 à 65 sur le parquet de Châlons-Reims dans la salle Pierre de Coubertin à Châlons en Champagne. Les hommes de Thomas Andrieux ont été sans pitié et ont largement maitrisé la rencontre. Les boulazacois ont été dominés dans tous les secteurs du jeu.

Des absences qui ont pesé lourd pour le BBD

Nic Moore pas encore totalement remis physiquement et qui, en plus, a été affaibli par une grippe, était absent ce mardi soir à Châlons. Son joker médical, le meneur R. Kelly a donc été prolongé. Du moins, c'est ce qui aurait dû être fait. Mais le club boulazacois a commis une faute administrative, une erreur de date qui n'aurait pas permis la qualification du joueur, ce soir. Le Boulazac Basket Dordogne se savait privé d'un autre précieux joueur, Paul Billong. Des absences préjudiciables pour un BBD peu inspiré et maladroit. Boulazac n'aura fait illusion que l'espace du premier quart temps. La suite fut un long chemin de croix.

Des pertes de ballons et un manque d'adresse

Le Boulazac Basket Dordogne connait de grosses difficultés en adresse. Ce fut le cas, lors des 3 derniers matchs et en particuliers en finale de Leaders Cup. Boulazac n'aura réussi que 2 paniers primés sur les 10 tentés. C'est bien trop peu ! Le BBD est retombé dans ses travers, avec 24 ballons perdus, des cadeaux que l'adversaire a su convertir quasiment à chaque fois. Il faut ajouter à cela, la très belle prestation défensive de Châlons-Reims, ses 13 paniers primés, une montée en puissance constante tout le long du match. Alors que Boulazac s'est éteint au fil des minutes. Statistique du match site LNB . Boulazac conserve provisoirement sa 3ème place, mais il faudra attendre les résultats de deux autres rencontres demain samedi pour être vraiment fixé.