Proligue : et de deux pour le Grand Nancy Métropole Handball contre Billère (31-24)

Une première à Gentilly réussie pour le Grand Nancy Métropole Handball (GNMHB) Ce vendredi soir, le public de Gentilly a assisté à la deuxième victoire de suite de ses protégés, 31-24, face à Billère. Malgré un premier acte serré, 16-14, les Nancéiens ont déroulé en seconde période grâce à une meilleure assise défensive et surtout une densité athlétique dévastatrice pour leur adversaire : "Nous avons fait un travail de sape pour user Billère et surtout nous avons su mettre en place notre jeu. Je retiens aussi notre constance en seconde période, malgré de nombreuses rotations", lâche le capitaine Yann Ducreux auteur de 3 buts.

Les statistiques du match GNMHB/Billère

Un banc qui va compter ?

Chaque joueurs a donc apporté sa pierre à l'édifice pour construire ce succès. Les changements n'ont jamais déstabilisé le puzzle nancéien mis en place par le coach Benjamin Braux. Toutes les pièces ont donné satisfaction, le taux de réussite aux tirs (67%) et les pertes de balle limitées (7 contre 14 pour Billère) sont des signaux qui expliquent également les raisons du bon comportement collectif du GNMHB. La progression doit se poursuivre malgré un mois d'octobre copieux : "Partir avec deux succès contre des adversaires à notre portée c'est bien . Maintenant, nous devons capitaliser et enchaîner même si nous nous déplacerons trois fois ce mois-ci à Strasbourg, Nice et Sarrebourg", précise Yann Ducreux. Nancy part fort dans ce championnat de proligue relevé et montre qu'il est en phase avec ses ambitions affichées. Reste maintenant à garder le rythme.