Proligue : l'ailier des Septors Théo Avelange-Demouge élu meilleur joueur du championnat en décembre

L'ailier du Saran Loiret Handball, Théo Avelange-Demouge, a été élu ce lundi meilleur joueur de Proligue, la deuxième division française de handball, pour le mois de décembre. Il a récolté 75 % des suffrages des internautes, les fans du championnat qui ont voté sur internet. L'ailier des Septors devance l'arrière droit de Nice Alexis Bon et le Norvégien Jonas Burud, également arrière droit.

29 buts en 3 matchs en décembre

Théo Avelange-Demouge recevra son trophée dans les prochains jours. Cette distinction récompense sa très belle prestation du mois dernier, avec notamment 29 buts inscrits en trois rencontres.

Reprise de la Proligue le 5 février

Les Septors sont pour le moment en préparation pour la deuxième partie de saison et partiront en stage à Limoges ce jeudi pour trois jours. Deux matchs amicaux sont ensuite prévus, Nantes et Chartres avant de reprendre le chemin de la Proligue et le déplacement à Nice pour la 14e journée le 5 février.