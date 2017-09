Proligue : la défense, le talon d’Achille du Grand Nancy Métropole Handball

Une première manquée pour le Grand Nancy Métropole Handball (GNMHB) qui est tombé sur un os. Les joueurs de Stéphane Plantin ont subi une lourde défaite (37-28) chez le promu, Vernon. Le GNMHB est encore loin du compte et doit devenir plus imperméable.

Le Grand Nancy Métropole Handball (GNMHB) est revenu de son déplacement à Vernon avec une rude défaite, 37-28. Lors de ce premier rendez-vous en championnat, les Nancéiens ont confirmé leurs difficultés défensives affichées pendant les rencontres de préparation. Le manque d’automatisme et une certaine pénurie dans l’agressivité ont permis à l’adversaire de dérouler et de tenir à distance Yann Ducreux et ses coéquipiers :

Nous avons vu la différence entre une équipe en place et une autre qui se cherche encore. En défense, on a pris l’eau et quand vous prenez 37 buts, comme contre Tremblay-en-France la semaine d’avant en Coupe de la ligue, il est difficile de prétendre à la victoire. Même si l’absence de Simon Mayayo se fait sentir, il faudra rapidement trouver les solutions.»

Le GNMHB doit vite trouver la bonne carburation dans son championnat de Proligue

Heureusement, le GNMHB peut compter sur son gardien, Obrad Ivezic, auteur de 10 arrêts face à Vernon. Une statistique qui met davantage en perspective les souffrances de la base arrière. Le dernier rempart nancéien a permis à son équipe de ne pas sombrer, lui offrant même la possibilité de recoller aux basques des Vernonnais, en vain :

Je pense que nous n’avons pas saisi certaines possibilités, notamment en fin de première mi-temps où l’on revient au score. Nous avons failli dans les moments clés en perdant trop de ballons qui ont mis Vernon dans les meilleurs conditions pour l’emporter.»

Des lacunes qu’il va falloir rapidement gommer sans tomber dans la précipitation et surtout l’impatience. La perméabilité du GNMHB ne doit pas occulter ses bonnes dispositions offensives. Un motif de satisfaction sur lequel l‘entraîneur Stéphane Plantin pourrait s’appuyer pour trouver le juste équilibre collectif.