Proligue - Le Caen Handball doit se contenter d'un nul face à Cournon (30-30)

Le Caen Handball n'est pas passé loin d'offrir au public du Palais des Sports son premier succès mais il devra patienter. Les Vikings menaient pourtant encore d'un but à une minute du terme et avait encore le ballon dans les mains à 36 secondes du terme mais ils auraient pu tout aussi bien tout perdre sur une dernière attaque des Auvergnats.

"Après une première mi-temps catastrophique, je pense qu'à la mi-temps on aurait signé pour un nul. Mine de rien, on a pris nos premiers points au Palais des Sports et ce n'est pas rien" , préfère positiver le pivot caennais Jordan Allais.

L'entame de match du Caen Handball n'a effectivement pas été une franche réussite pour les Vikings. Mené 0-3, 1-4 puis 3-7, les handballeurs caennais ont dû patienter plus de 20 minutes pour se rapprocher (11-12 à 22'45) avant de rejoindre Cournon au tableau d'affichage sur un but de Sacha Mantz (23mn20). Seulement les Vikings ont clos la première période de la même façon qu'il l'avait entamé à coup de pertes de balles (15-17).

Le retour des vestiaires va heureusement offrir une toute autre soirée au public du Palais des Sports. Les hommes de Roch Bedos ont d'abord effacé leurs deux buts de retard en 80 secondes avant de passer pour la première fois devant par Ryad Lakbi (35mn30). Bien aidé par leur gardien Théo Gelin (5 arrêts dont 2 penalties stoppés lors des dix premières minutes de la seconde période) , les Vikings ont réussi à creuser un écart de trois unités en leur faveur (26-23 à la 45e).

A huit minutes de la fin, les deux formations sont à nouveau à égalité (28-28). Jordan Allais s'arrache sur une récupération du ballon pour inscrire un 29e but à moins de cinq minutes du terme quand Cournon bute sur Théo Gélin. Francisco Pereira donne une bouffée d'air (30-28) à trois minutes de la fin mais ce ne sera pas suffisant.

"On a pêché après avoir couru après le score et d'avoir donné un coup de collier, on a laissé des forces et on a manqué de lucidité à la fin", analyse Jordan Allais.

Malgré une dernière possession à 17 secondes de la fin et un tir de Louis Tournellec, les Vikings ont laissé la dernière tentative du match à leurs adversaires heureusement sans conséquence.

Caen après deux défaites avance de nouveau mais peut nourrir de gros regrets.

On a toutes les cartes pour gagner ce match, concède le coach caennais Roch Bedos. Le visage de la deuxième mi-temps est celui qu'on doit avoir tout le temps. Ce qui est dommage c'est qu'on ait les ballons pour tuer le match et derrière on se met à douter de nouveau. Le monde de la deuxième mi-temps est la ligne où l'on ne doit pas descendre. Cette exigence et cette intensité on doit la reproduire au quotidien pendant la semaine."