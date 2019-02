Proligue : le Grand Nancy Métropole Handball conforte sa deuxième place en battant Vernon (28-27)

Vandœuvre-lès-Nancy, France

Pas de deuxième défaite de suite pour le Grand Nancy Métropole Handball en Proligue, la deuxième division. Après avoir été battus par Chartres, le leader, la semaine passée, les Nancéiens ont su aller chercher une victoire face à Saint Marcel-Vernon, avant dernier au classement au coup d'envoi.

Match serré

Un match qui n'aura pas été évident pour les joueurs de Stéphane Plantin, menés jusqu'au quart de jeu avant de recoller au score. Les Nancéiens ont réussi à prendre leurs distances en menant de six buts dans les dix dernières minutes de jeu, avant d'enchaîner les tirs à côté et les ballons perdus. Saint Marcel-Vernon meurt à un but du Grand Nancy Métropole Handball. Suffisant pour conserver la deuxième place du championnat pour les Lorrains.

Pas le temps de se reposer. Les Nancéiens reçoivent le Cercle Paul Bert de Rennes (N1) dès dimanche pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Deux jours plus tard, mardi, le nom du successeur de Stéphane Plantin comme entraîneur l'an prochain sera dévoilé par la direction du club nancéien.