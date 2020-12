Proligue : le Grand Nancy Métropole Handball remporte le choc face à Pontault-Combault (28-29)

Le choc du jour en proligue disputé ce vendredi soir entre les deux leaders, Pontault-Combault et le Grand Nancy Métropole Handball (GNMHB) est allé aux Nancéiens (28-29). Une victoire mérité acquise après une prestation aboutie, même si Yann Ducreux et ses coéquipiers ont failli gâcher une avance confortable de cinq buts dans les derniers instants. Au classement, le GNMHB est seul premier avec un match en retard.

La première mi-temps

Cette victoire à Pontault-Combault, ex-pensionnaire de première division (Starligue) est avant tout collective. Face à un adversaire taillé pour jouer également les premiers rôles, les Nancéiens ont montré qu'ils restaient pour l'instant les maitres de ce championnat. Dans une première mi-temps serrée où les Franciliens n'ont cessé de mettre de l'intensité, les Nancéiens ont su répondre pour atteindre les vestiaires avec un but d'avance (15-16).

Aurélien Tchitombi s'est montré inspiré dans ses choix contre Pontault-Combault - Tophe de villers

La seconde période

le GNMHB prend l'initiative avec Aurélien Tchitombi à la manœuvre et un Obrad Ivezic inspiré dans son but (20-23, 40' et 21-26, 47'). Preuve de la grande confiance nancéienne, malgré une infériorité numérique, l'équipe de Benjamin Braux enfonce le clou après un numéro solitaire d'Aurélien Tchitombi (22-27, 49'). Nancy se dirige alors vers une victoire confortable mais c'est sans compter sur les Franciliens qui ne lâchent pas. Quelques maladresses et une certaine précipitation redonne confiance à Pontault-Combault (25-28, 55' puis 27-28, 58'). Dans une fin de match irrespirable, Maxime Ogando transforme un penalty (27-29, 58') avant que Vanegue permet à son équipe d' y croire (28-29, 59'). La dernière possession est pour le Grand Nancy Métropole handball qui la gère parfaitement et finit pas s'imposer.