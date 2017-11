Proligue : le Grand Nancy Métropole Handball roi du paradoxe

Le Grand Nancy Métropole Handball maîtrise parfaitement l’art du grand écart. Les Nancéiens possèdent la meilleure attaque et la pire défense du championnat. Une situation surprenante mais logique compte tenu des pépins qui ont touché l’effectif.

Après sept journées de championnat, le Grand Nancy Métropole Handball possède la meilleure attaque de proligue avec 210 buts et 30 buts en moyenne inscrits par match. Si le GNMHB affole les compteurs quand il s’agit de malmener les défenses adverses, il se montre moins performant pour stopper les tentatives adverses. Avec 219 buts encaissés et 31 buts en moyenne par match, les joueurs de Stéphane Plantin détiennent la pire défense :

Obrad Ivezic se classe deuxième au nombre d’arrêts effectués en proligue - @CSPHOTO

Ce différentiel est spectaculaire mais logique. Offensivement, nous n’avons pas connu de problème d’effectif et nous avons des joueurs avec de la qualité dans ce secteur. Ce qui est loin d’être le cas défensivement où depuis le début de saison nous avons été privés de notre charnière centrale. Entre les blessés et les jeunes joueurs qui découvrent le niveau, il a été difficile de trouver un équilibre.»

Le manque de stabilité des centraux dont le rôle est primordial dans la gestion défensive collective explique en grande partie les souffrances du Grand Nancy Métropole Handball en défense. Avec le retour d’Antoine Blanc et la progression de Steven Bois, les Nancéiens semblent aller beaucoup mieux, et cela, en attendant la qualification du joker médical Danijel Vukicevic et la rentrée prochaine de Simon Mayayo. Toutes ses forces vives devraient apporter davantage de solidité au Grand Nancy Métropole Handball, élément indispensable s'il veut jouer le top 5.