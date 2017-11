Proligue : le Grand Nancy Métropole Handball se rend à Sélestat dans l’espoir d’inverser la tendance

En position inconfortable au classement, le Grand Nancy Métropole Handball se rend ce vendredi à 20 heures chez l’un des épouvantails de proligue, Sélestat. Les Nancéiens, en déficit de confiance sont condamnés à l’exploit pour s’éviter une fin d‘année compliquée.

Sélestat, actuel quatrième de proligue est tout sauf l’adversaire idéal pour se relancer. Après avoir grillé quelques jokers dont le dernier à domicile face à Besançon (28-28), le GNMHB n’a pas le choix, il doit s’imposer en Alsace ce vendredi (20h00). L’heure n’est plus aux questions mais à la réaction sous peine de voir le bateau nancéien tanguer dangereusement : «nous sommes clairement en danger, affirme le capitaine Yann Ducreux. Nous avons beaucoup trop gâché ces derniers temps que ce soit contre Billère (24-27) et Besançon (28-28) à domicile. Dans ces moments difficiles où la confiance et la réussite nous font défaut, il est primordial de rester solidaire pour changer la donne.»

Après deux défaites et un nul, le GNMHB doit s'imposer à Sélestat - @CSPHOTO

Il y a donc urgence et ce déplacement à Sélestat est un sacré défi pour le GNMHB dont l’effectif a montré qu’il pouvait tenir tête à n’importe quel adversaire. Malheureusement, toutes ses bonnes intentions ont débouché la plupart du temps sur des opérations blanches sur le plan comptable. L’heure est donc venue pour le Grand Nancy Métropole Handball d’inverser la tendance et d’engranger des points pour éviter de se retrouver en réelle difficulté à la trêve hivernale.