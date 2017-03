Proligue : le Grand Nancy Métropole Handball tient son match référence

Le succès net et sans bavure du Grand Nancy Handball à Cherbourg (18-30), confirme la progression de l’équipe depuis le début de l’année. Les Nancéiens se retrouvent huitièmes au classement, avant de recevoir Chartres ce vendredi à 20 heures.

Le rouleau compresseur nancéien n’a laissé aucune chance à Cherbourg. En s’imposant largement (18-30) avec la manière, le Grand Nancy Métropole Handball tient son match référence. Solides défensivement et surtout adroits offensivement, les joueurs du coach Stéphane Plantin ont livré une rencontre pleine d’autorité :

L’équipe a fourni un match complet. Nous l’attendions depuis le début de saison. Aujourd’hui, je veux m’arrêter sur cette progression dans le jeu qui valide aussi le travail depuis le début de saison. Après cette victoire à Cherbourg, je ne regarde toujours pas le classement. Je préfère continuer à asseoir cette qualité de jeu, les résultats suivront.»

Avec trois succès sur quatre depuis la reprise en 2017, le Grand Nancy Métropole Handball démontre qu’il faudra aussi compter sur lui pour jouer les trouble-fêtes. Ses victoires lui permettent d’oser davantage dans le jeu et ainsi de prendre confiance. Ce vendredi, les Nancéiens accueillent Chartres, cinquième du classement et en course pour les playoffs. L’occasion de se montrer à la hauteur de l’une des grosses cylindrées du championnat.