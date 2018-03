Ce mercredi soir à 20h30, le Grand Nancy Métropole Handball reçoit le leader, Istres. Un match de gala dans lequel les Nancéiens vont tenter de créer l’exploit et ainsi confirmer leur deux succès de suite pour enfin basculer dans la première partie du classement.

Nancy, France

Istres est invaincu depuis la 3ème journée de proligue. Le leader actuel se présente ce mercredi soir à 20h30 au Parc des Sports de Vandoeuvre face au Grand Nancy Métropole Handball (GNMHB) en quête d’un troisième succès de rang : «Seule une série peut nous faire basculer du bon côté du classement. J’attends une confirmation de la part des joueurs même si nous affrontons une équipe taillée pour la montée.» Stéphane Plantin, coach du GNMHB.

L’appétit vient en mangeant. Après avoir terrassé Chartres et Sélestat, deux équipes du top 5, les Nancéiens ont des arguments pour bousculer la hiérarchie :

Il faut s'appuyer sur une partie du contenu du match aller. Avec un effectif amoindri par les blessures, nous avions fait une bonne première mi-temps avant d’exploser dans la seconde. Je suis maintenant curieux de voir comment mon équipe va se comporter en étant au complet.» Stéphane Plantin.

Stéphane Plantin attend que ses joueurs confirment face au leader Istres. - CSPHOTO

Istres se présente au Parc des sports trois jours avant de disputer le final four aux Arènes de Metz. Une compétition dans laquelle les Istréens sont en lice avec Dunkerque, Toulouse et le PSG pour remporter la Coupe de la Ligue. Et si cet objectif déstabilisait la formation phocéenne ? Aux Nancéiens de se tenir prêts.