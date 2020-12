Proligue : le Saran Loiret Handball en quête d'une quatrième victoire de suite face à Strasbourg

Les Septors se déplacent à Strasbourg ce dimanche après-midi pour la 12e journée de Proligue, la deuxième division de handball. Fort de sa victoire face à Sélestat vendredi dernier à la maison, 28 à 26, le Saran Loiret Handball part confiant en Alsace pour continuer sa progression et enchaîner une quatrième victoire de rang. Strasbourg occupe pour le moment la 12e place de Proligue avec seulement une seule victoire à son actif.

Les Septors favoris

"Objectivement, je pense qu'on part favori", estime Fabien Courtial, le coach de Saran. "C'est une équipe qui a un peu de difficulté mais qui a un jeu assez osé, avec beaucoup de kung-fu, c'est l'équipe qui en compte le plus en championnat. Ils ont aussi de très bon ailiers et un gardien en pleine réussite". Le seul bémol que l'entraîneur pointe, c'est un manque "de rotation", que les Septors n'ont pas. "On va essayer de jouer sur cette dimension-là", planifie Fabien Courtial. En parlant de rotation justement, le coach a fait tourner lors des deux dernières rencontres et ça s'est avéré payant, notamment sur la base arrière. "Elles ont été même presque plus intéressantes que les titulaires, ce qui est très idéal", souligne l'entraîneur.

"On est favori, donc ils n'ont rien à perdre et vont jouer plus libérés que nous", affirme de son côté Hadrien Ramond, "c'est une équipe qui est jeune et qui a un très bon gardien", confirme le pivot saranais.

Gommer les erreurs en attaques placées

Il va falloir ajuster les attaques placées, sans doute l'un des points un peu plus faible de l'équipe cette année et s'appuyer sur les attaques rapides, qui fonctionnent bien mieux cette saison. Cette équipe loirétaine peine aussi à rendre un copie parfaite dans un match. "Depuis le début de la saison, on a un quart d'heure où on a un trou et où on éteint la lumière totalement", explique Hadrien Ramond, "pour l'instant ça passe, contre Sélestat ou contre Billère mais ça ne passera pas contre les autres équipes. Pourquoi ? Je ne sais pas, en tout cas on en est conscient".

Les Septors sont pour le moment quatrième au classement avec 14 points, à deux longueurs seulement des deux premiers que sont Nancy et Cherbourg. "On va essayer de jouer la première place, bien-sûr, mais il faut qu'on s'accroche à cette deuxième place parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer, mais il faut d'abord gagner Strasbourg si on veut monter", affirme le pivot de Saran.

Déjà la tête à Nancy ?

Sachant que le Saranais affronteront Nancy, le leader, la semaine prochaine juste avant la trêve hivernale, est-ce que les joueurs n'auraient pas déjà la tête à cette rencontre ? "Non pas du tout", répond Hadrien Ramond, "on a travaillé pour Strasbourg et après on prendra Nancy tranquillement".

Ce qui est sûr, c'est qu'on assistera à une grosse affiche le 18 décembre prochain à la Halle Mazucca de Saran, mais une victoire face à Strasbourg ce dimanche donnerait encore plus de crédits aux Septors pour cette petite finale avant l'heure.