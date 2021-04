Proligue : le Saran Loiret Handball assure face à Billère et regarde vers le haut

Tout roule pour le Saran Loiret Handball. En pleine forme après leur victoire contre Cherbourg mardi, 33-32, les hommes de Fabien Courtial accueillaient Billère ce vendredi soir à la Hall Mazzuca de Saran pour la 21e journée de Proligue, la deuxième division de handball. Les Septors se sont imposés 31-24 et sont pour le moment deuxième du championnat avec le même nombre de points que Pontault.

Résumé de la rencontre

Les Saranais attaquent très bien la rencontre avec une équipe bien en place. La muraille Nicolas Gauthier démarre son show et réalise deux arrêts coup sur coup au bout de 5 minutes de jeu et derrière Saran déroule. Les Septors mènent de 4 buts après 15 minutes de jeu, 8-4 et portent même le score à +7 à quatre minutes de la fin de la première mi-temps. Saran rentre aux vestiaires avec 9 buts d'avance, 16 à 7. Au passage, le portier des Septors, Nicolas Gauthier réalise 11 arrêts en 30 minutes, près de 62% de réussite.

Arthur Muller bien cerné par la défense de Billère. © Radio France - Alexandre Frémont

Saran reste sur un rythme de croisière en deuxième période et mène toujours de 9 buts, 24-15, après 17 minutes de jeu. Presque toujours efficace aux tirs, avec 63% de réussite à 10 minutes de la fin, les Septors laissent leur adversaire à bonne longueur et l'écart se porte à +10 après un jet de 7m réussi par Théo Avelange-Demouge à la 21e minute de jeu. Saran termine avec une avance de 7 buts et s'impose 31-24. Jordi Deumal a inscrit 7 buts et Théo Avelange-Demouge avec 5 réalisations.

La joie des Septors après cette victoire ce vendredi soir face à Billère. © Radio France - Alexandre Frémont

Prochain match à domicile contre Valence

Double confrontation à venir pour les Septors face à Valence. La première mercredi 7 avril à domicile pour un match en retard de la 8e journée et la seconde dans la Drôme, le 9 avril prochain pour la 22e journée de Proligue.