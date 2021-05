Proligue : le Saran Loiret Handball s'incline de justesse face à Pontault-Combault dans le choc des titans

C'était un choc annoncé et il a tenu toutes ses promesses. Le Saran Loiret Handball recevait Pontault-Combault ce mercredi soir à la Halle Mazzuca et les hommes de Fabien Courtial se sont inclinés d'un petit point, 21-22. Les Saranais laissent la tête du championnat à Pontault et comptent un point de retard.

Résumé de la rencontre

Le match démarre fort avec de l'impact physique des deux côtés. Pontault mène très vite dans la rencontre avec des attaques placées et de bonnes remontées de balle, 4-6 au bout d'un quart d'heure de jeu. Le salut vient encore une fois de la muraille Nicolas Gauthier qui permet à Saran de recoller au score, 5-6. Le score ne bouge pas beaucoup tellement la pression est importante chez les deux équipes. Les Parisiens restent tout de même devant à la marque, 6-7 à 8 minutes de la fin de la première mi-temps.

On assiste ensuite à une séquence hallucinante juste avant la mi-temps. Après avoir pris deux minutes d'exclusion, le Saranais Thomas Toupance rentre au moment où le délégué retire la feuille d'exclusion de son comptoir. Mais cette feuille indiquait un chrono différent et le coach adverse conteste cette rentrée trop tôt. S'en suit une pause interminable et les arbitres ne comprennent pas. Finalement, ils décident de redonner deux minutes d'exclusion à un joueur de Saran et le jeu reprend. Dans la foulée, le Parisien Ludwig Appolinaire reçoit un carton rouge pour un coup dans le visage d'un joueur adverse. Le choc tient toutes ses promesses. Pontault-Combault est devant à la mi-temps, 7-9, avec une très belle prestation du gardien parisien, Remy Gervelas, auteur de 7 arrêts sur 14 tirs.

Une fin de match folle

La deuxième période repart avec la même intensité, où les Septors recollent au score 9-10, à la 35e minute de jeu. Mais Pontault prend de l'avance, 10-14, au bout de 40 minutes de jeu et Saran doit courir après le score, 12-14 puis 13-16 pour les Parisiens à la 45e minute. A 5 minutes de la fin de la rencontre, Saran égalise, 19-19 et pousse pour arracher la victoire. La fin de match est totalement folle, Pontault repasse devant et à chaque fois les Septors égalisent, 21-21 à 1 minute de la fin de la rencontre. Mais les Parisiens restent solides et s'imposent sur le fil, 21-22 dans une fin de match à suspens.

Prochain match dès vendredi contre Strasbourg

Les Saranais auront l'occasion de se relever très vite avec la réception de Strasbourg dès ce vendredi soir à la Halle Mazzuca pour la 25e journée de Proligue.