Proligue - Les Vikings du Caen Handbal jouent gros face à Valence

Les Vikings du Caen Handball reçoivent Valence ce vendredi soir lors de la 19e journée de Proligue. Les Handballeurs caennais ont l'occasion de conforter leur avance sur l'avant-dernier et premier relégable.... ou de le relancer.

A huit journées de la fin, les Vikings du Caen Handball s'offrent un match à fort enjeu ce vendredi soir au Palais des Sports de Caen. Quatre points seulement séparent les Handballeurs caennais, 11e, de leur adversaire Valence, 13e et avant dernier.

"Là on se met une grosse pression"

"On l'annonce comme un gros match à cause de nos contre-performances, concède l'ailier caennais Teiva Roopinia. On est sur quatre défaites consécutives. Si on avait gagné face à Billère (24-26) ou obtenu le nul la semaine dernière à Istres (21-28), on aurait abordé le match autrement. Là on se met une grosse pression d'autant qu'ils ont fait match nul (18-18 face à Nancy). C'est un gros match important pour le classement."