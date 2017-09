Proligue : opération rachat pour le Grand Nancy Métropole Handball face à l’US Créteil

Ce vendredi (20h30), le Grand Nancy Métropole Handball reçoit l’US Créteil, ex-pensionnaire de LNH. En dépit de la valeur de l’adversaire, les Nancéiens vont devoir réaliser un match de haut niveau pour faire oublier la déconvenue face à Vernon (37-28) lors de la première journée.

Une grande envie de montrer un autre visage que celui offert à Vernon, voilà l’une des motivations du Grand Nancy Métropole Handball (GNMHB) pour renverser l’US Créteil Handball, relégué de LNH (première division). Pour réaliser cette performance contre le favori de proligue, le GNMHB sait qu’il lui faudra en priorité trouver cette solidité défensive qui lui fait défaut en ce moment. Yann Ducreux et ses coéquipiers ont déjà la pression du résultat :

Je m’y attendais après les nombreux changements. D’autant plus que notre effectif est jeune. Il est donc logique de ne pas être performant collectivement mais il va falloir le devenir vite dans ce championnat relevé. Pour s’imposer contre Créteil, nous devrons aussi bien gérer cette pression liée au résultat.»

Le GNMHB trouvera sur sa route une formation cristolienne également battue lors de la première journée à domicile face à Caen (28-29). L’envie de rédemption est commune aux deux formations. Ce qui laisse augurer une opposition ouverte et spectaculaire :

Nous devrons nous appuyer sur ce qui est positif depuis le début de saison où offensivement nous sommes efficaces. Créteil possède une équipe complète dans toutes les lignes dont la plupart des joueurs évoluaient en LNH la saison dernière. En plus, le club a effectué un recrutement cohérent. Malgré cela, nous devons éviter de regarder l’adversaire et ne penser qu’à nous et à ce que nous sommes capables de faire.»