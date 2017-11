Proligue : pour le Grand Nancy Métropole Handball, l'heure est venue d'agir face à Besançon

Le Grand Nancy Métropole Handball et Besançon s’affrontent ce vendredi soir à 20h30 dans un duel de mal classés. Les Nancéiens possèdent une longueur d’avance au classement sur les Bisontins. En ligne de mire pour le GNMHB : la victoire et retrouver la confiance.

Ce vendredi soir contre Besançon (20h30), le Grand Nancy Métropole Handball (GNMHB) devra éviter tout retard à l’allumage pour s’éviter la même désillusion que lors des deux derniers matchs face à Billère et Dijon. Cette confrontation contre un mal classé comme lui, revêt déjà d’une certaine importance pour le GNMHB : «c’est un match que nous devons absolument gagner car nous jouons à domicile. De plus, il est primordial de s’imposer pour creuser un écart au classement avec Besançon et cela avant un déplacement à Sélestat, souligne le coach Stéphane Plantin. Il faudra se lâcher d’entrée de jeu pour gagner en confiance et construire à notre guise le match sur 60 minutes, et non plus sur 40 minutes comme ces derniers temps.»

Obrad Ivezic aura un rôle important pour mettre en confiance son équipe contre Besançon - @CSPHOTO

Le GNMHB y parviendra s’il limite le nombre d’erreurs individuelles qui dans la plupart du temps ont déréglé la machine collective et ont causé mentalement des dégâts qui l’ont empêché à maintes reprises de l’emporter. Mais aujourd’hui et dans sa situation, regarder dans le rétroviseur serait inutile au GNMHB. L’heure est venue d’agir et prouver ainsi que l’équipe mérite mieux que son classement actuel.