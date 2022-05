Proligue : quelle fin de championnat pour la JSC Handball

Les handballeurs cherbourgeois sont idéalement placés pour terminer la saison régulière 2021-2022 à une historique deuxième place en championnat de Proligue. Pour autant, alors qu'il reste trois journées de championnat, rien n'est acquis pour les Mauves.

4e au minimum

Prenons les choses dans l'ordre. Avec désormais trois points d'avance sur Pontault-Combault, 3e au classement, et 6 points sur les équipes suivantes (dans l'ordre Sélestat, Dijon et Tremblay), la JSC est déjà mathématiquement assurée de jouer au moins les barrages des play-off d'accession à la Starligue, en terminant au pire 4e de la saison régulière puisque seuls Pontault-Combault et Tremblay peuvent encore repasser devant les Manchois. Une 4e place, c'est déjà bien, mais les Cherbourgeois peuvent faire bien mieux.

A un petit point d'une 3e place assurée

Il suffit aux Mauves de marquer un point, autrement dit de signer un seul match nul à l'occasion des trois dernières rencontres de la saison pour s'assurer la 3e place du podium en écartant définitivement le risque d'un retour de Tremblay. Et même en perdant les trois derniers matchs de championnat, la JSC assurerait une 3e place si Tremblay ne signe pas, dans le même temps, trois victoires.

La 3e place ne dispense pas des barrages avant d'accéder aux play-off, mais elle garantit de ne pas rencontrer Ivry, épouvantail de la ligue, avant l'éventuelle finale.

Mano à mano avec Pontault pour la 2e place

Maintenant, pour éviter les barrages, il faut conserver la 2e place au classement, qualificative directement pour les play-off à Dijon en juin prochain. Cela implique de rester devant Pontault-Combault. Avec actuellement 3 points d'avance, soit l'équivalent d'une victoire et d'un match nul, ainsi qu'un goalaverage particulier favorable par rapport aux Franciliens, les Cherbourgeois ont toutes les cartes en main. Ainsi, la 28e journée de Proligue ce vendredi peut dores et déjà être décisive : si Cherbourg qui se rend à Besançon, fait mieux que Pontault-Combault qui reçoit dans le même temps le club de Valence, alors les Mauves valideront définitivement leur deuxième place.

Un match décisif à Chantereyne le 13 mai?

Si les deux formations tiennent en revanche leur rang et s'imposent face à deux équipes de bas de classement, alors le match décisif pourrait bien être la réception de Villeurbanne le 13 mai, lors de la 29e journée de Proligue. Et cette fois-ci, la JS Cherbourg n'aura besoin que d'un match nul pour s'assurer la place de dauphin d'Ivry. Ce serait un sacré épilogue et un bel aurevoir à la salle Chantereyne, qui sera à nouveau à guichet fermé, et qui sera ensuite désertée durant deux saisons, le temps de la transformer en palais des sports ultramoderne.

Besançon - JS Cherbourg, 28e journée de Proligue, vendredi 6 mai à 20H30