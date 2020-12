Proligue : Saran enchaîne à l'extérieur et se met dans de bonnes conditions pour recevoir Nancy

Le Saran Loiret Handball fait la belle opération du week-end. Les Septors se déplaçaient en Alsace pour affronter Strasbourg à l'occasion de la 12e journée de Proligue. Les hommes de Fabien Courtial se sont imposés 27-23 et passent donc leaders de la Proligue après la défaite de Nancy ce week-end contre Dijon. Les Septors enchaînent également quatre victoires de suite en championnat après Billère, Nice et Sélestat.

Les Saranais sont pourtant bousculés en première période par des Strasbourgeois entreprenants qui ne laissent rien filer, à l'image de l'ailier Yvan Gérard, qui inscrit sept buts en première mi-temps. On assiste également à un beau duel de gardien avec neuf arrêts pour Nicolas Gauthier, le portier des Septors alors Romain Mathias, celui de Strasbourg, effectue quatre arrêts et permet notamment à son équipe de rentrer aux vestiaires avec un score de 15-15 à la mi-temps. Tout est à refaire en deuxième mi-temps.

Encore une fois un grand Nicolas Gauthier

Les Septors reprennent la main sur la rencontre et sont beaucoup plus appliqués en deuxième période. Nicolas Gauthier continue sur sa lancée d'arrêts et Théo Avelange-Demouge enchaîne les buts. A sept minutes de la fin du match, le Saran Loiret Handball mène de 5 points, 24-19. Les Saranais gèrent cette fin de rencontre et terminent avec une avance de +4, score final 27 à 23. La victoire a été assez longue à se dessiner finalement mais il a fallu encore une fois un très grand Nicolas Gauthier, avec 18 arrêts effectués, 45% de réussite, pour ramener la victoire d'Alsace et s'emparer de la première place du championnat.

Gros choc le 18 décembre prochain face à Nancy

Les Septors recevront Nancy la semaine prochaine, le 18 décembre, à la Halle Mazzuca de Saran pour le dernier match avant la trêve. Un choc en perspective quand on sait que Nancy est pour le moment 1er ex-aequo avec Saran et Cherbourg en championnat.