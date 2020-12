Proligue : un match de gala pour le Saran Loiret Handball face à Nancy

Après son match solide et sa victoire dimanche dernier face à Strasbourg en Proligue, 27-23, le Saran Loiret Handball accueille un poids lourd ce vendredi soir à la Halle Mazucca avant la trêve de Noël. Les Septors reçoivent Nancy à 20h30 pour la 13e journée de championnat. Les deux équipes sont premières ex-aequo au classement avec Cherbourg, 16 points. Les Manchois affrontent d'ailleurs Massy, cinquième de Proligue, et le résultat pourrait donner le champ libre aux Saranais en cas de victoire.

"Il y aura de la pression"

"C'est un match super intéressant à jouer, j'espère que tout le monde aura l'entrain qu'il faut pour jouer un tel match", commente Théo Avelange-Demouge. "Il faut aller chercher ce match pour rester premier", continue l'ailier droit, qui concède qu'il y aura "de la pression c'est sûr et si on veut gagner un match comme ça il faut l'accepter". En cas de victoire effectivement, le Saran Loiret Handball pourrait prendre la tête du championnat à la trêve, en cas de faux pas de Cherbourg contre Massy.

La pression, le coach des Septors estime que ses joueurs l'ont moins après cette dernière victoire en Alsace, aussi parce que les objectifs à réaliser avant la trêve semblent atteints. "On a le sentiment d'être dans les clous", disait Fabien Courtial dimanche dernier après Strasbourg, "ça va nous permettre de relativiser une défaite ce vendredi. Quand on a moins la pression et le couteau sous la gorge de gagner, on arrive des fois à jouer plus libéré et des fois plus efficace", continue l'entraîneur des Septors. Les Saranais pourront en tout cas compter sur un Nicolas Gauthier, le portier des Septors, en pleine forme, avec 19 arrêts dimanche dernier face à Strasbourg.

Nancy est la meilleure défense du championnat

En face Nancy est la meilleure défense du championnat avec 233 buts encaissés depuis le début de la saison. Le club lorrain ne compte qu'une seule défaite en championnat, c'est celle du week-end dernier face à Dijon, 27-26 et voudra absolument rebondir face à Saran ce vendredi. Par ailleurs Nancy compte un match en retard et pourrait logiquement retrouver la tête de Proligue en cas de victoire.