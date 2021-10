Proligue : une deuxième victoire consécutive pour la JS Cherbourg face à Sarrebourg

Les joueurs de la JS Cherbourg handball ont le sourire ce dimanche soir. Les manchois se sont imposés 29 à 26 contre Sarrebourg à domicile, salle Chantereyne pour la 6ème journée du championnat de Proligue. Exceptionnellement les mauves jouaient le weekend cette semaine, à la place du vendredi. Ils signent leur deuxième victoire de suite, après celle à Villeurbanne la semaine dernière.

En situation d'égalité à la pause (12-12), les cherbourgeois ont réussi à garder leur avantage dans les dernières minutes jeu. "Pour nous c'est important de faire un travail comme celui sur le match d'aujourd'hui, commente Jose Luis Villanueva, qui seconde l'entraineur Frederic Bougeant. Nous avons eu beaucoup de félicitations. On a pas eu de doute. On a travaillé toute la semaine sur ce match. C'est toujours une question de petit détails. Je crois que l'on a un exemple de bonne défense. Les pivots, c'était plus compliqué."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Le début de la saison a été très dur pour moi, j'ai eu un bobo et j'ai été malade quinze jours. Je pense avoir retrouvé mon jeu et j'ai fait un bon match", réagit de son côté le danois Krisitian Orsted, auteur de trois buts en fin de rencontre.

Les mauves sont dixième de Proligue. Ils joueront vendredi prochain à Massy, quatrième au classement, pour la 7ème journée du championnat.