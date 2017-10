Proligue : une trêve profitable pour le Grand Nancy Métropole Handball

Après sa belle victoire contre Caen (32-29), le Grand Nancy Métropole Handball profite de cette trêve de 15 jours pour retrouver des forces. Un laps de temps qui devrait servir à retrouver un effectif plus conséquent afin d’aborder les prochaines rencontres en confiance.

En s’imposant contre Caen, 32-29, le Grand Nancy Métropole Handball s’est donné une importante bouffée d’oxygène. De quoi apporter davantage de tranquillité et ainsi regonfler le moral des troupes. De plus, cette mini trêve tombe à pic pour le capitaine Yann Ducreux et ses coéquipiers :

Tout le monde va pouvoir se retaper physiquement. Nos internationaux restent avec nous, cela nous permet de travailler collectivement tout en récupérant nos joueurs blessés. Cette trêve arrive au bon moment pour préparer la suite avec un groupe plus étoffé.»

Après cette pause, le calendrier mènera le Grand Nancy Métropole Handball le vendredi 3 novembre (20h30) chez l’un des promus, Nice. Une rencontre qu’il serait judicieux de bien négocier pour basculer du bon côté du classement et ainsi disputer les rencontres suivantes avec plus de sérénité.