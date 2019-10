Proligue - "On veut assumer notre statut" : le Limoges Handball se prépare au choc des leaders contre Cesson

Limoges, France

Un choc des leaders est attendu ce vendredi soir à Limoges, à la salle Henri Normand. C'est là que Limoges Hand 87 reçoit, pour la 4e journée de Proligue, l'équipe de Cesson - Rennes qui évoluait dans l'élite l'année dernière encore. Les deux équipes sont les seules à avoir remporté leurs trois premiers matchs jusqu'ici, et notamment deux à l'extérieur pour le LH.

"Le club ne s'est jamais caché"

Le gagnant sera donc seul aux commandes de Proligue après la rencontre. Une vraie occasion pour les handballeurs limougeauds de confirmer leurs ambitions eux qui ont pour objectif une rapide montée dans l'élite. " On veut monter, on veut assumer notre statut et il n'y a aucun problème avec cela car le club ne s'est jamais caché " dit posément Tarik Hayatoune, l'entraîneur du LH. " Le club l'assume très bien depuis pas mal de temps sur le plan structurel, sur le plan du développement. On fait tout pour l'assumer aussi maintenant sur le terrain et c'est notre mission " n'élude pas le coach d'une bande limougeaude qui se prépare sans doute à affronter son plus redoutable adversaire depuis le début du championnat.

"Ne pas donner trop de poids à ce match"

" Il est sûr qu'en terme de confrontation et de niveau de jeu, ce sera une très belle affiche et peut-être même le plus gros match " admet Tarik Hayatoune, " mais je ne veux pas lui donner trop de poids non plus, même s'il va définir quelle équipe prendra le leadership certainement pendant quelques semaines. Le fait d'avoir gagné les trois premiers matchs nous permet de prendre cette rencontre comme étant celle qui permet d'assumer notre statut. Mais _tout ne sera pas remis en question en cas de défaite_, c'est l'avantage d'avoir déjà gagné trois fois ". Le coup d'envoi sera donné à 20h30 ce vendredi soir face aux Bretons.