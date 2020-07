Promu dans l'élite, en Starligue, le Limoges Hand 87 connait son calendrier

Le LH 87, et sa recrue slovène Igor Zabic, connaissent leur calendrier

Promu en Starligue, la première division nationale du handball français, le Limoges Hand 87 est fixé sur son calendrier et ses adversaires pour la saison 2020-2021. Il vient d'être dévoilé en fin de matinée ce vendredi par la LNH.

Premier match dans l'élite à Nîmes

Les handballeurs limougeauds se déplaceront à Nimes pour la 1re journée, fin septembre, pour ce qui sera leur première sortie dans l'élite de leur sport chez une valeur montante du championnat que les Gardois ont fini 3e l'an passé. Pour leur premier match à domicile, les Limougeauds accueilleront Créteil, la semaine suivante, pour la 2e jounée. Viendra ensuite un voyage à Chambéry, une place forte du hand français.

Le LH se coltine les cadors Nantes et Paris en l'espace d'une semaine !

Le calendrier réserve aussi une fin de mois d'octobre très musclée pour le LH 87 avec deux matchs contre des cadors coup sur coup. Pour la 6e journée, il y aura d'abord la réception de Nantes, notamment finaliste de la Ligue des Champions en 2018 et 2e du dernier exercice... puis un déplacement dans la foulée au PSG, champion de France en titre pour la sixième année de suite. Comme un cadeau juste avant Noël, pour l'avant-dernière journée de la phase aller, le LH accueillera Montpellier, également ogre du hand français, vainqueur de la Ligue des Champions en 2018 et systématiquement dans les quatre meilleurs du classement depuis vingt-cinq ans (et 14 fois champion sur la période !).

Le calendrier en intégralité

Phase aller

Phase aller de Starligue 2020-2021 - LNH

Phase retour