Déconfinement : 800 personnes à Coubertin mercredi pour soutenir le PSG Handball

800 spectateurs sont attendus mercredi dans les tribunes du stade Pierre-de-Coubertin. Un retour des spectateurs dans la salle parisienne à l'occasion du quart de finale retour de Ligue des champions entre le PSG Handball et le club allemand de Kiel.

15 octobre 2020 -> 19 mai 2021, le PSG Handball aura donc joué sept long mois sans son public. Des fans attendus dès ce mercredi pour le match de Ligue des champions entre les handballeurs parisiens et ceux de Kiel. Un quart de finale qui va se jouer devant 800 spectateurs. Le PSG Handball n'a en tout cas pas tardé à ouvrir sa salle à ses fans, dès le premier jour du début du déconfinement. Dans un communiqué, le club explique que "cette décision fait suite à l’ouverture des enceintes sportives avec des jauges limitées et au passage du couvre-feu à 21h00."

Le match étant prévu à 18h45,les spectateurs auront la possibilité de rentrer chez-eux avant le couvre feu. Le club de la capitale indique que _"les spectateurs sont choisis parmi les abonnés et les partenaires du club"et de rajouter que "La rencontre sera organisée dans le strict respect des consignes sanitaires édictées par le gouvernement. Les spectateurs seront soumis aux règles de distanciation en tribune, au port du masque et à l’utilisation de gel hydroalcoolique, mais n’auront pas à présenter de preuve d'un test négatif RT-PCR à l’entrée."_

Au match aller, le PSG s'est incliné de deux buts en Allemagne face à Kiel (31-29). Un handicap sûrement plus facile à remonter avec du public pour le PSG handball qui va tenter de décrocher son cinquième ticket pour la final4 de la Ligue des champions (en six ans).