PSG Handball : Nikola Karabatic blessé et absent au moins trois mois

Nikola Karabatic souffre d'une phlébite à la jambe droite et sera absent pour une durée d'au moins trois mois, a annoncé le PSG Handball, ce mercredi. Un pépin physique qui intervient moins de 15 jours après l'annonce de la prolongation de l'international français.

"Pris en charge par le staff médical du Paris Saint-Germain, Nikola Karabatic devra suivre un traitement à base d'anticoagulants. Ce traitement n'étant pas compatible avec un sport de contacts de haut niveau, le numéro 44 parisien sera absent au minimum trois mois", explique le club de la capitale dans un communiqué.

Retour à l'entrainement prévu à la mi-mai

L'aîné des frères Karabatic (38 ans) vient de participer au Mondial, terminé par une finale perdue contre le Danemark en janvier . Il a traversé la compétition avec difficulté, blessé au pied gauche et contraint de quitter le terrain pour ne pas aggraver sa blessure en quart puis en finale.

Il n'a pas pu reprendre la compétition depuis son retour du Mondial et ne pourra donc revenir à l'entraînement avant la mi-mai selon le club parisien. Soit quelques semaines avant la fin du championnat de France, qui se termine le 6 juin, alors que le Final Four de la Ligue des champions, où le PSG figure à la première place de son groupe, se déroulera les 17 et 18 juin.

Avec AFP