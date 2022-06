PSG handball : vers un 30 sur 30 historique ?

Le PSG handball, déjà sacré champion de France, reçoit mercredi Créteil dans le cadre de la 30e et dernière journée de Starligue. Les Parisiens, qui ont remporté leur 29 matches de championnat, ont l'occasion de réaliser un historique 30 sur 30.

A 60 minutes de la saison parfaite, et cette fois-ci le mot ne sera pas galvaudé. Le PSG Handball, auréolé d'un huitième titre de champion de France consécutif, le neuvième de son histoire, peut remporter mercredi face à Créteil, son trentième match en... trente rencontres. Du jamais vu dans l'histoire du championnat de France. "Cela reste un record historique, on a à coeur de jouer se match correctement", avance l'ailier gauche Adama Keita, sur le site du PSG. Ce sera aussi le dernier match de certains copains, j'espère que la fête sera belle avec un bon match."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



La der' pour la vedette Hansen

Et ce dernier match de la saison, sera le dernier match tout court pour certains Parisiens, à Coubertin, puisqu'il reste encore la finale de la Coupe de France contre Nantes, le 11 juin prochain, à l'Accor hôtel Arena. Nedim Remili, Benoit Kounkoud, la star danoise Mikkel Hansen, mais aussi les deux gardiens Vincent Gérard et Yann Genty vont faire leur adieux. Et quoi de mieux qu'un record historique pour quitter le club de la capitale par la grande porte.