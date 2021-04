PSG-MHB :" ce n'est pas un match de gala, c'est une finale," pour Valentin Porte

C'est l'affiche de cette 23eme journée de Lidl Starligue : le choc entre le leader, le PSG Handball et le MHB son dauphin. Paris invaincu compte 4 points d'avance sur Montpellier. Une victoire des parisiens relèguerait les Montpelliérains à 6 points, en revanche, une victoire de Montpellier relancerait la course au titre.

"On est capable de battre Paris à Paris , on l'a déjà fait." Valentin Porte

Sauf qu'il faut remonter à 2017, en 8emes de finales de coupe de France. Le PSG est invaincu depuis une saison et demie et vient de battre le record détenu par Montpellier avec 20 victoires en 20 matchs de championnat.

Le capitaine du MHB Valentin Porte est réaliste :

"Paris est une équipe de plus en plus performante, avec un effectif pléthorique, au delà du physique, il y a de la qualité de jeu à tous les postes, on le sait on va affronter une équipe en pleine confiance."

Luc Steins , joueur clef de Paris

Pour Valentin Porte, le demi centre néérlandais du PSG , Luc steins,1M73, est devenu le joueur clef du PSG, il apporte un vrai plus à l'équipe, il va vite, joue vite et voit très vite le jeu . Et il marque aussi, 5 buts au match aller à Montpellier.

Alors Montpellier peut-il faire tomber le PSG ?

"Il va falloir faire un très gros match, ne pas les laisser dérouler leur handball, il faudra leur rentrer dedans avec un vrai défi physique." et le capitaine du MHB ajoute " le match contre Berlin en 1/4 de finales de ligue européenne de mardi a laissé des traces, mais l'équipe ( MHB) est entrée dans dans la dynamique du sprint final ....C'est une finale avant l'heure , notre dernière chance de relancer la course au titre."

"L'important , au delà de la défaite ou de la victoire, c'est qu'on n'ait rien à se reprocher, qu'on développe notre jeu ....sans déjouer."

Au match aller, en décembre dernier, Montpellier a accroché Paris pendant 40 minutes, avant de s'incliner 32-36, il faudra tenir cette fois 60 minutes et qui sait toutes les séries ont eu une fin.

PSG handball - Montpellier Handball : 20H30