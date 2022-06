PSG : les handballeurs reçus 30 sur 30 en championnat, un exploit

Trente sur trente, du jamais vu dans l'histoire du handball français. Le PSG est devenu la première équipe de l'Hexagone à réaliser un carton plein en championnat, avec trente victoires en autant de matches. "Même le grand Montpellier, même d'autres équipes du PSG qui étaient fortes n'y sont pas parvenus, nous sommes les Rois de France", jubile Nedim Remili au micro de France Bleu Paris.

Une victoire facile face au voisin cristolien (38-33) et une belle fête dans un salle Pierre de Coubertin quasi pleine, mais en feu grâce aux Ultras. Pyrotechnie, confettis, chants, une ambiance totale pour célébrer cet incroyable exploit. "On ne se rend pas compte car on est dans l'enchaînement des matches, la tête dans le guidon, mais on est les seuls à l'avoir fait, et on est heureux d'y être parvenus, avec la manière", se félicite l'ailier Adama Keita.

Adieux vibrants pour Hansen, Remili, et Vincent Gérard

Ce match a été aussi le dernier à Coubertin pour une bonne partie de l'effectif, dont des légendes du club. C'est le cas du Danois Mikkel Hansen qui, après dix ans de bons et loyaux services, quittent le club de la capitale. "C'est la vie, je suis très heureux d'avoir jouer au PSG, merci à tout le monde, j'ai passé dix ans incroyables, parfois, je me sens plus Français que Danois. C'est vraiment difficile de partir, d'un club, d'une ville, Paris, c'est comme chez moi."

Autre joueur à tirer sa révérence, Nedim Remili, ému.

C'est dur de quitter un club où je me suis construit pendant six années extraordinaires, c'était une famille. J'ai tout connu, les titres, les déceptions, les désillusions aussi. J'aurais voulu gagner la Ligue des champions, mais c'est comme ça. Partir sur ce 30 sur 30 en marquant l'histoire, ça nous rend léger.

La saison n'est pas tout à fait finie, elle peut se conclure au plus que parfait avec le 11 juin la finale de la Coupe de France, contre Nantes, à l'Accor Arena.