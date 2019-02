Proligue : Benjamin Braux est le futur entraîneur du Grand Nancy Métropole Handball

Ce mardi matin, Hervé Alt, le président du Grand Nancy Métropole Handball a nommé officiellement Benjamin Braux, comme entraîneur. Actuel coach de Tremblay, en Lidl Starligue, le Nancéien d'origine qui succédera à Stéphane Plantin entend bien amener son club de cœur vers le plus haut niveau.

Le Nancéien Benjamin Braux est le successeur de Stéphane Plantin au poste d'entraîneur. Le président du Grand Nancy Métropole Handball, Hervé Alt, l'a annoncé officiellement lors d'un point presse ce mardi matin au Parc des Sports. Un retour au source pour le coach actuel de Tremblay, club avec lequel il réussit une saison remarquable en première division (Lidl Starligue).

Le choix de expérience du haut niveau

Benjamin Braux possède déjà une certaine expérience du haut niveau. Élu meilleur entraîneur de Proligue à deux reprises (2015 et 2017 ) et après avoir réussi à faire monter Massy, un des plus petits budgets de la division, dans l’élite, le Nancéien a su s’imposer depuis deux saisons à Tremblay-en-France. Un savoir faire qui a séduit Hervé Alt :

Nous sommes ravis que Benjamin ait adhéré à notre projet. Je rappel que nous avons reçu près d'une trentaine de candidatures. Nous comptons donc sur l'expérience de Benjamin Braux pour nous amener en Lidl Starligue et nous y maintenir. Ses compétences en matière de formation nous seront aussi précieuse pour la création de notre centre de formation agréé."

Pour mener à bien ce projet, Hervé Alt a également acté la venue de Charles Celhay, l'adjoint de Benjamin Braux depuis son aventure à Massy. Dans la colonne des arrivées, un seul nom pour l'instant y figure. Pierre Marche apportera son poids au poste de pivot la saison prochaine. Présent en Lidl Starligue depuis huit saisons avec Aix et Tremblay, Pierre Marche s'est engagé pour deux saisons plus une en option.

Des renouvellements en attente

Si le GNMHB s'est mis d'accord avec Emil Feuchtmann et Obrad Ivezic, le club reste encore en attente de certaines réponses. Yann Ducreux, Antoine Blanc, Edgar Dentz, Aboubakar Fofana et Maxime Ougando se sont vus proposer une prolongation de contrat. En attendant leur réponse, l’aréopage nancéien a confirmé le départ du pivot José Costa.