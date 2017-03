Qualification historique de Metz Handball pour les quarts de finale de la Ligue des Champions

Elles l'ont fait, et avec la manière s'il vous plaît. Les dragonnes se sont qualifiées dimanche pour les quarts de finale de la Ligue des Champions de handball féminin, après une large victoire aux Arènes 42 à 28 face aux Macédoniennes du Vardar Skopje.

Après dix minutes de jeu, Metz Handball était pourtant mené au score (7 buts à 4) par son adversaire du jour, le Vardar Skopje. Un redoutable cador européen, finaliste de cette compétition sur les trois dernières années. Mais une fois lancées, les dragonnes ont enchaîné les buts, et n'ont plus perdu la main pendant tout le reste de la partie.

Déjà devant au score à la mi-temps (19 à 16), les handballeuses messines ont fait craquer la défense macédonienne de toutes parts, avec notamment une Ana Gros en feu. L'arrière jaune et bleue qui a inscrit la bagatelle de 12 buts dans ce match : "On savait qu'on pouvait tout faire chez nous, on a déjà battu des adversaires plus forts de que nous. On était préparées, motivées, à 100%... je suis très contente", sourit-elle à l'issue de la rencontre, terminée sur le score fleuve de 42 à 28.

La fête aux Arènes pour la qualification de @MetzHandball en quart de finale de #EHFCL #handball pic.twitter.com/QArXKKBaUT — Cédric Lang-Roth (@clangroth) March 5, 2017

"Si on m'avait dit hier qu'on allait mettre 42 buts au Vardar, j'aurais signé tout de suite !", reprend Tamara Horacek, l'internationale tricolore très satisfaite de la performance de ses coéquipières : "C'est un exploit, une force de l'équipe, du collectif... On a joué avec le cœur et ça a payé. Ça restera un match référence".

L'immense joie des dragonnes au coup de sifflet final © Radio France - Ulysse Khalife

En attendant de disputer les quarts de finale le mois prochain, qu'elles n'avaient jamais atteint depuis la mise en place de la formule actuelle, les handballeuses messines ont encore un match à disputer dans ce tour principal de la Ligue des Champions (6e journée) ; une rencontre sans enjeu pour les dragonnes, samedi prochain à 14h chez les Russes d'Astrakhan.