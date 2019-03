Quart de finale d'Eurocoupe de basket historique pour les Flammes Carolo

Lors de leurs trois premières participations à l'Eurocoupe féminine de basket-ball en 2015, 2017 et 2018, les Flammes Carolo s'étaient arrêtées en huitièmes de finale. Ce mercredi 6 mars 2019 à 19h, c'est un quart de finale aller que Charleville-Mézières disputent sur leur parquet contre Basket Lattes-Montpellier. Le retour se jouera mercredi prochain dans l'Hérault.

C'est en décrochant la sixième place de leur poule à l'issue de leur toute première participation en Euroligue que Charleville-Mézières a gagné son ticket pour ses quarts de finale d'Eurocoupe. Et de quelle manière ! Le 20 février dernier, les Ardennaises ont renversé les Turques du Fenerbahçe Istanbul sur le score de 94 à 92, après une prolongation haletante.

Je n'avais jamais vu un match de basket féminin comme ça. Et je suis d'autant plus content de le dire que c'était mon équipe qui était sur le terrain » - Romuald Yernaux, le coach des Flammes Carolo

Reversées en quarts de finale d'Eurocoupe, les Carolomacériennes retrouveront un adversaire qu'elles connaissent bien, Basket Lattes Montpellier. C'est sur le parquet des Héraultaises que les Flammes Carolo sont allées remporter leur première victoire à l'extérieur de leur saison de Ligue féminine en janvier, 77 à 80 (Montpellier s'était imposé à Charleville-Mézières 60 à 77 à l'aller).

Depuis leur dernière confrontation, les Montpelliéraines ont intégré une nouvelle recrue, la championne d'Europe serbe Ana Dabovic.

En 2017 comme en 2018, ce sont les Flammes Carolo qui ont sorti Montpellier de Coupe de France. Pour la troisième année consécutive, Charleville-Mézières en disputera la finale contre Bourges le 11 mai prochain.

Au classement du championnat de Ligue féminine, il aura fallu attendre 13 journées pour voir les Flammes Carolo repasser dans la première moitié du tableau. Charleville-Mézières occupe désormais la quatrième place.

J'avais dit à tout le monde que l'Euroligue allait être une essoreuse : soit on existera pas, soit on arrivera à gagner deux ou trois matchs mais on n'existera pas en championnat. Il n'y a pas si longtemps que cela, on n'envisageait pas tout ce qui nous arrive là» - Romuald Yernaux, coach des Flammes Carolo