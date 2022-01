Quatre berruyères en présélection chez les Bleues pour les qualifications du Mondial 2022

Quatre tangos Alix Duchet, Sarah Michel, Endy Miyem et Iliana Rupert, figurent parmi les 16 joueuses appelées pour la préparation au tournoi de qualification au Mondial-2022 de basket du 10 au 13 février 2022.

Alix Duchet, meneuse de jeu du Tango Bourges Basket, privée des derniers matchs de l'EDF pour cause de blessure, retrouve les Bleues

Comme d'habitude, un fort contingent de joueuses du Bourges Basket est mis à contribution pour l'équipe de France. Quatre d'entre elles Alix Duchet, Sarah Michel, Endy Miyem et Iliana Rupert, figurent parmi les 16 joueuses appelées en bleu par Jacques Commères (Directeur de la performance et des équipes de France), Céline Dumerc (Général Manager) et Jean-Aimé Toupane (entraîneur de l’Équipe de France féminine). Seize joueuses qui prépareront le Tournoi de Qualification à la Coupe du Monde 2022, qu’elles disputeront à Belgrade en Serbie du 10 au 13 février 2022.

Premier match le 10 février

La nouvelle capitaine Sandrine Gruda ne rejoindra toutefois pas l'équipe de France dès le début de la préparation le 3 février mais trois jours plus tard à Belgrade. Les basketteuses françaises ont hérité d'un tirage clément avec la Chine, le Nigéria et le Mali, leur premier adversaire le 10 février. Il leur suffit de se classer parmi les trois premières équipes de la poule pour obtenir leur ticket pour la Coupe du monde 2022 programmée à Sydney du 21 septembre au 1er octobre. Pour se mettre en jambes, une opposition d'entraînement (scrimmage) est prévue contre l'Australie le 7 février, a précise la Fédération française de basketball.

Les 12 autres joueuses retenues