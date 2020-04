Le Tango Bourges Basket n'a pas perdu de temps pour renouveler son effectif pour la saison prochaine. Trois arrivées et quatre départs sont à signaler.

Quatre départs et trois arrivées : le Bourges Basket prépare la saison prochaine

Les joueuses du Tango Bourges Basket ne fouleront plus les parquets du championnat de France avant de longs mois. La saison 2019-2020 a été définitivement interrompue. Les Berruyères finissent deuxième et sont qualifiées pour l'Euroligue. Les dirigeants de Bourges préparent donc déjà la saison prochaine. Et ils se montrent particulièrement actifs sur le marché des transferts.

Un effectif renouvelé partiellement

Quatre départs sont à signaler tout d'abord : Ana Dabovic, Alexia Dubié, Ana-Maria Filip et Jade Hamaoui ne continuent pas l'aventure avec le Bourges Basket. Des joueuses importantes qui ont contribué à la très belle saison berruyère, même si elle s'est finie de façon brutale.

Mais face à ces départs, le Bourges Basket a très vite riposté pour renforcer son effectif. Trois joueuses font leur arrivée pour la prochaine saison :

Alix Duchet, meneuse de jeu de 22 ans, internationale française, en provenance de Lattes-Montpellier

Magaly Mendy, arrière de 30 ans, internationale française, en provenance du club espagnol de Gérone

Laëtitia Guapo, ailière de 24 ans, en provenance de Charnay

Pauline Astier intègre le groupe professionnel, 3 ans après son entrée au centre de formation des Tango. On apprend aussi la prolongation de contrat pour un an de Marissa Coleman.