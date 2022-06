Recrutement, ambitions, concurrence... La présidente du Tango Bourges Basket invitée de France Bleu Berry

France Bleu Berry : Depuis samedi, vous avez toujours le sourire aux lèvres ou bien, ça y est, vous êtes déjà tournés vers la suite ?

Agnès Saint-Gès : J'ai toujours le sourire et on savoure encore cette fin de saison et ces deux titres, dont le dernier qui a été mémorable. Ces deux trophées ont une saveur particulière pour moi, car ce sont les premiers depuis que je suis arrivée à la tête du club, en 2019.

Un titre de championne de France cette année, une Eurocoupe contre Venise, une finale de Coupe de France...Quel a été le secret de cette réussite ?

J'ai envie de dire le collectif, l'envie. On voit effectivement ce qui est sur le terrain, l'image et le rendu de cette équipe par les résultats. Mais on ne voit pas toute la difficulté, le labeur, les blessures et les absences... Je pense que cette équipe a su vouloir montrer le meilleur. Le collectif et le mental ont permis d'atteindre ces objectifs. Et puis, je pense que les joueuses qui partaient avaient surtout à cœur de finir avec ce titre pour le club.

On est à Bourges : on veut continuer d'écrire et poursuivre ce beau palmarès

Vous évoquez les joueuses sur le départ. Certaines des chouchous du Prado vont quitter le club : la MVP Iliana Rupert, Isabelle Yacoubou notamment. L'été va être agité à Bourges ?

Bien sûr, mais c'est comme toutes les saisons. L'année dernière, effectivement, on a un effectif qui est peu renouvelé, avec seulement deux joueuses en plus. Mais ça fait partie de la vie du club. Bien sûr qu'on aurait voulu qu'Iliana reste. Mais on comprend aussi, et je comprends parfaitement, son projet professionnel et personnel. Donc c'est tout à son honneur et respecté. Maintenant, le coach a œuvré pour reconstituer une équipe qui nous permettra de continuer d'atteindre les objectifs qu'on se fixe, toujours très hauts. On reste à Bourges, on est à Bourges et on veut continuer d'écrire et poursuivre ce beau palmarès.

Nous n'aurons jamais les moyens que peut avoir l'ASVEL. Les filles savent pourquoi elles viennent à Bourges : pour gagner des titres

Alors ça veut dire que votre recrutement est bouclé pour la saison prochaine ?

Oui.

Qui portera donc les couleurs des Tango ?

Si vous le voulez bien, on va continuer de savourer (rires). On veut remercier effectivement les filles qui partent et on veut se donner un petit peu de temps pour pouvoir annoncer des nouvelles recrues. Nous aurons une très belle équipe.

Le Tango Bourges Basket est aujourd'hui au sommet du basket français. Mais autour de vous, la concurrence se fait de plus en plus pressante, à l'image de l'ASVEL Féminin, que vous avez affronté en finale, et qui met beaucoup de moyens sur la table depuis plusieurs saisons. Comment on gère cette concurrence grandissante ?

La concurrence, il faut qu'elle soit saine. C'est effectivement une pression. On sait que nous n'aurons jamais les moyens que peut avoir l'ASVEL mais on travaille sur d'autres sujets. Notre collectif a fait preuve de grandes qualités et l'a démontré toute cette saison, l'envie, la culture de la gagne. Et les filles savent pourquoi elles viennent à Bourges : pour gagner des titres.

L'Euroligue ? À nous d'aller chercher un titre

Vous parlez d'une culture club, ça va aussi avec la salle du Prado et son ambiance qui a encore porté vos joueuses, notamment pendant ces playoffs ?

Notre public, c'est notre sixième joueur. On voit l'importance que ça peut avoir sur notre équipe et on a aussi la chance d'avoir cet outil exceptionnel au Prado qui nous permet de pouvoir accueillir notre public dans les meilleures conditions et de faire de chaque match un événement pour nous. Et c'est aussi cette fierté, c'est tout un ensemble.

Quels sont vos objectifs pour la saison prochaine, avec votre retour en EuroLigue ?

On sait que les clubs russes ne seront pas présents. A nous de saisir cette opportunité et d'aller chercher un titre. Nos objectifs restent sur les trois tableaux (Championnat, Coupe de France et EuroLigue, NDLR).

L'interview d'Agnès Saint-Gès est à réécouter en intégralité ci-dessous, ou en cliquant ici :