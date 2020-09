Céline Forte, l'invitée exceptionnelle de 100% CSP Limoges

Au lendemain d'une victoire probante du CSP Limoges en amical contre Cholet, Céline Forte est venue dans les studios de France Bleu Limousin. Impressionnée par la forme physique de l'équipe, elle s'est dite étonnée, surtout après le confinement. Elle doutait de cet état de forme si rapidement dans la saison. Comment expliquer par ailleurs le niveau de jeu? C'est normal puisque "nous avons gardé huit joueurs de l'effectif de la saison dernière". A priori, pour l'instant, il n'est pas question de recruter un nouveau joueur avant le début du championnat.

à lire aussi Basket : découvrez le calendrier 2020/2021 du CSP Limoges en Jeep Élite

Ils sont déjà prêts, il y a déjà une équipe - Céline Forte

Pourquoi cette stabilité dans l'effectif, "qui ne s'est jamais vue au club" précise-t-elle? C'est une stratégie car le CSP Limoges compte construire sur du long terme. Ça veut dire "qu'on construit sur des bases solides" assure Céline Forte.

à lire aussi Le CSP Limoges officialise son arrivée en Basketball Champions League

Comment voit-elle la saison à venir, en pleine crise Covid-19?

Elle explique subir cette pandémie. De nature optimiste, elle se dit que les matches vont avoir lieu normalement. La Ligue nationale de basket a prévu des plages où rattraper des matches qui ont été reportés à cause du coronavirus. On peut donc imaginer un championnat qui va aller au bout, "mais je ne suis pas devin".

La présidente du directoire du club limougeaud se livre rarement dans les médias. "C'est au président Yves Martinez de s'exprimer" dit-elle. Une posture très différente de Frédéric Forte, son défunt mari, qui était très loquace. "C'était pourtant un grand timide explique-t-elle, mais il avait un esprit d'analyse et il adorait ça". A la tête du club depuis plus d'un an, des supporteurs s’interrogent encore sur son choix de reprendre le CSP Limoges. Elle assure qu'elle n'avait pas une volonté initiale de reprendre le club. Mais des gens en interne l'ont appelée. J'étais inquiète. "Je ne pouvais pas laisser le club partir sur un chemin qui ne correspondait pas au CSP, avec les valeurs qui vont avec".

à lire aussi Basket - Le Limoges CSP officialise son nouveau directoire et le retour de Richard Dacoury

Les finances laissées par l'ancienne direction

Les finances sont exsangues après le départ de l'ancienne direction. Un audit a été réalisé. "Il y a eu de mauvaises décisions" dit Céline Forte. Le conseil de surveillance va se réunir et les dirigeants vont décider des actions à mener. Céline Forte le confirme, les décisions de l'ancienne direction ont impacté fortement les finances du club. Le directeur financier assure aujourd'hui que les finances du CSP sont à l'équilibre, avec une gestion de "bon père de famille". "C'est frustrant concède Céline Forte, car on aimerait être en haut du tableau mais on ne le peut pas".

100% CSP - Céline Forte ( 2ème partie) Copier

Qui pour remplacer Stéphane Ostrowski?

Il était au club depuis vingt ans, dont treize années comme directeur marketing et commercial. Un an après l'arrivée de la nouvelle équipe dirigeante, l'ex-international Stéphane Ostrowski a décidé de partir. Un nouveau directeur commercial vient d'arriver. Il s'appelle Guillaume Lanave qui a été directeur de grands comptes. "Des nouveaux partenaires, il y en a et il va y en avoir" assure Céline Forte.