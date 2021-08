Handball : Rémi Desbonnet de Nîmes à Montpellier dans un an

À 29 ans, le handballeur Rémi Desbonnet s'apprête à vivre sa dernière saison sous les couleurs de l'USAM Nîmes Gard. L'été prochain rimera pour lui avec retour aux sources, puisqu'il est désormais acté et officiel que le gardien va rejoindre Montpellier, son club formateur. C'est le président de l'USAM, David Tebib, qui l'a révélé ce lundi après-midi. "Il nous quittera en juin 2022, il va rejoindre Montpellier. Je ne ferai pas de commentaire dessus", avant d'ajouter, sur France Bleu Gard Lozère : "Ça a été quelque chose qui s'est passé et qui illustre parfaitement ce qu'est le monde professionnel aujourd'hui".

Rémi Desbonnet était justement arrivé à Nîmes en provenance de Montpellier en 2013. "Il reste un an encore, explique David Tebib, et évidemment la discussion est très simple : c'est un joueur professionnel, il est attaché à la performance. On fera en sorte, lui et moi, que l'histoire se termine bien et qu'il fasse la meilleure saison possible."

À Tokyo aux Jeux Olympiques, Remi Desbonnet était en Équipe de France, mais il est resté réserviste.

"Aucune fâcherie. Il faut dissocier complètement la dimension humaine avec la dimension professionnelle. On est dans un cadre professionnel. Il a encore une saison de contrat à honorer à l'intérieur de la Green Team, il la fera à très haut niveau, j'en suis convaincu." - David Tebib, au micro France Bleu Gard Lozère

Rémi Desbonnet était encore sous contrat jusqu'en juin 2024.