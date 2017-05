Rendez-vous ratés hier soir pour les deux equipes ligériennes en Pro B basket

la Chorale qui accueillait Fos-sur-Mer s'incline à domicile sur le score de 76 à 80 et Saint Chamond s'incline 61 à 71 face à la lanterne rouge du championnat Aix Maurienne

Saint Chamond est passé completement a coté de la rencontre hier soir face aux savoyards plus réalistes. Une contre performance que ne s explique pas vraiment l'entraineur couramiaud Alain Thinet.

Alain Thinet plus que déçu par la performance de son équipe

La cohésion de l'équipe de Saint Chamond a volé en éclat hier © Radio France - yves renaud

Cote spectateurs et supporters de Saint Chamond cette defaite est évidement une grosse deception. Elle fait passer l'équipe en dernière position du championnat et le spectre de la relégation se fait de plus en plus pesant.

Des supporters également très déçus

Au classement Saint Chamond se retrouve donc 18em et bon dernier juste derrière Boulogne sur Mer son prochain adversaire et Aix Maurienne l'équipe de la chorale s en sort mieux en 13em position au classement

Rien n est complétement joué ni pour le maintient, ni pour la descente , mais pour nos deux équipes, il va falloir gagner tous les prochains matchs pour garder un pied en Pro B