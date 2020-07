Reprise de l’entraînement pour le Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball

Les joueurs et le staff du Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball ont repris le chemin de l’entraînement ce lundi matin. Ils se sont retrouvés au Phare, à Chambéry, après 4 mois d’arrêt en raison du coronavirus. Pour l’instant pas question de toucher le ballon, il faut d’abord retrouver un bon niveau physique, le jeu viendra dans un deuxième temps.

Une reprise dans des conditions particulières en raison du coronavirus

"Tous les joueurs ont été testés, personne n’est ou n’a été contaminé par le coronavirus", Erik Mathé.

Avant de reprendre l’entraînement les joueurs et le staff ont été testés. Tous les résultats sont négatifs, personne n’est touché par le coronavirus. Avant de rentrer dans le Phare (où se trouve le centre d’entraînement) désormais la température des joueurs est relevée et ils doivent répondre à quelques questions médicales. Une fois dans le Phare ils doivent porter un masque pour circuler et respecter un sens de circulation. Et quand l’entraînement est terminé le staff doit nettoyer les machines (vélos, rameurs…) les poignées de porte etc., avec produits désinfectants et lingettes.

Prise de température avant les entraînements - Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball

Cette année le traditionnel stage aux Saisies n’a pas lieu

Autre particularité de cette reprise, le traditionnel stage de cohésion organisé chaque année pendant une semaine dans la station des Saisies n’est pas prévu cet été. Les mesures sanitaires et la nécessité pour le club de réaliser des économies ont eu raison de lui. Ce stage permet notamment d’intégrer les nouvelles recrues, mais l’entraîneur de la Team Chambé, Erik Mathé ne manque pas d’imagination pour souder son équipe. Ce mardi les joueurs et l’encadrement partent pour une rando pique-nique et le coach a prévu des défis entre joueurs. Il s’agit de jeux dans l’eau, à la montagne etc. « pour les challenger et apporter de la cohésion en plus » explique t-il. Le Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball compte trois recrues extérieures pour cette saison 2020/2021 (d’autres recrues arrivent du centre de formation) : Lars Mousing, Nikola Portner et Iosu Goñi.

Premier match amical le 28 août contre Montpellier

La team Chambé va jouer 8 matchs amicaux avant la reprise du championnat de Starligue le 21 septembre.