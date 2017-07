Handball: la JS Cherbourg reprend le chemin de l'entraînement

Ça y est, c'est la rentrée des classes pour les handballeurs de la JS Cherbourg. Depuis hier, les joueurs alternent petits exercices et séances de musculation. Un gros mois d'août s'annonce pour le groupe qui compte faire mieux qu'une 9ème place la saison dernière.

Nouveau coach, nouveaux joueurs, nouvelles résolutions. Les handballeurs cherbourgeois ont donc repris le chemin de l'entraînement ce lundi après-midi, au gymnase de la Chantereyne, au nord de Cherbourg. La moitié de l'effectif a été renouvelé et ce sont des jeunes, pour la plupart, qui sont arrivés.

Musculation et tours de pistes

Et pour se préparer au mieux, le programme de la préparation concoctée par le préparateur physique de l'équipe Yoann Laffeach est intense: de traditionnels abdos, des pompes, du gainage et les fameux tours de pistes. Des tours qu'affectionne particulièrement Williams Manebard, l'ailier droit cherbourgeois: "Ah la piste, c'est ce qu'il a de plus sympa", ironise celui qui est considéré comme un ancien maintenant, après 3 ans passé ici. "Mais bon, c'est ça qui nous fait du bien et qui nous tient en forme" complète-t-il.

Tous écoutent les consignes de Yoann le préparateur physique pour éviter la blessure © Radio France - Alexandre Frémont

De son côté, Romain Guillard, demi-centre tout fraîchement transféré d'Aix-en-Provence, club de première division, préfère largement tâter la balle que courir autour de la piste. "Moi j'ai pris une licence de hand, pas d'athlétisme. Bon après je connais les bienfaits de la préparation physique et c'est très important d'être assidu et à 100% là-dessus, amis je suis plus impatient de jouer à la "ba-balle" comme on dit que de faire des tours de piste".

Six matchs amicaux en août

Le club cherbourgeois ne se fixe pas encore d'objectif clair mais une fois la préparation terminée, les matchs amicaux disputés et les stages passés, les Mauves pourront se projeter. "Revenez nous voir dans 2 ou 3 semaines et nous vous dirons ça..." sourit Chérif Hamani, le nouvel entraîneur de l'équipe. La préparation sert aussi à créer des liens entre tous les membres de l'équipe ainsi qu'une vraie cohésion de groupe. "Et après l'effort, le réconfort... On va faire des barbecues avec les nouveaux pour mieux les intégrer!", reprend Williams Manebard qui se voit déjà sandwich à la main.

Pour ce mois d'août chargé donc, un stage prévu en fin de semaine à Évreux, en région parisienne, puis deux matchs amicaux contre Hazebrouck et Vernon. Viendront ensuite Créteil et Caen, toujours en amical. Le premier match officiel pour les Mauves sera à Limoges le 15 ou 16 septembre prochain.