Reprise en douceur pour les handballeurs de l'Usam Nîmes Gard ce mercredi au gymnase de la Camargue

La reprise en douceur pour les usamistes. Ils ont entamé ce mercredi, au gymnase de la Camargue à Nîmes, la préparation physique avant la reprise le 1 er septembre au Parnasse en recevant le promu et champion de France D2, Saran. Des handballeurs Nîmois qui ont achevé la star league à la 5 é place et une 3 é participation à la coupe d'Europe, (en 8 é de finale). Après une coupure début août, les matches amicaux (le 1 er contre Aix en Provence le 19/08 à Saint Gilles) avant d'affiner les stratégies de jeu et de dévoiler les ambitions pour cette nouvelle saison.

Deux Usamistes au Jeux olympiques

Une première fierté, Mickael Guigou est à Tokyo au Japon en tant que capitaine de l'équipe de France de handball. Il a à ses cotés, le gardien nîmois, Remy Desbonnet (sur le banc des remplaçants de luxe). L'Usam qui a recruté deux nouveaux éléments. Mathieu Salou (Arrière-droit de 21 ans venu de Cesson-Rennes) et l'international norvégien Henrik Jacobsen (28 ans, pivot venu de Toulouse).

Franck Maurice, entraineur de l'Usam Nîmes Gard. Copier

Nous sommes les spécialistes de l'amalgame entre anciens et nouveaux

L'Usam a - dit-on - la réputation de réussir l'amalgame entre joueurs d'expérience et nouvelles recrues. Mathieu Salou - arrière-droit 21 ans - est "une vraie pépite" explique David Tebib, le prèsident de l'Usam Nimes Gard. "un shooteur au loin de plus de deux mètres" et Henrik Jacobsen, (pivot), "un attrape-ballon, capable de tenir de gros blocs". Jeunesse et expérience, conclu David Tebib, qui ne manquera pas de "s'intégrer sans souci".

David Tebib, président de l'Usam Nîmes Gard. Copier