Retour à Beaublanc, découverte de l'effectif : les supporters du CSP ont pu assister à un entrainement

C'est un moment attendu chaque année avec impatience par les supporters du CSP : l'entrainement ouvert au public avant la reprise. Il avait lieu ce mercredi en fin de journée à Beaublanc, à une dizaine du jours du premier match de championnat de la saison contre Monaco. L'occasion notamment de présenter les nombreuses recrues et l'ensemble du groupe, à noter que Nicolas Lang a été particulièrement acclamé par les centaines de supporters présents dans les tribunes.

"Cela fait énormément de bien" de revenir à Beaublanc

Des spectateurs qui scrutent les joueurs en plein entrainement sur le parquet et qui déjà l'assurent, "cela fait énormément de bien de revenir à Beaublanc". "C'est cool et puis là c'est une superbe ambiance, tout le monde est cool, tout le monde est ravi d'être là avant le début de la saison. C'est chouette." C'est chouette également pour Gabriel, 8 ans, qui a vécu sa première à Beaublanc. "J'aime bien tous les basketteurs, ils sont musclés et puis ils mettent beaucoup de paniers."

"Montrer que le public est toujours présent"

Parmi les supporters présents, ils sont nombreux à venir pour "voir déjà les nouveaux joueurs, voir les visages". "On veut apprendre à les connaitre avant le début de la saison" ; Eessayer de comparer par rapport à l'an dernier si c'est mieux ou pas". Pour Yohan, c'est aussi l'occasion d'envoyer un message à tout le groupe, c'est-à-dire "montrer que le public est toujours présent au rendez-vous, qu'on les soutient toujours et puis que malgré la défaite on les suit toujours autant."

Yohan veut aussi montrer aux recrues nord américaine que "le public de France est au rendez-vous aussi, que l'on sait mettre l'ambiance aussi." "Faut leur faire découvrir cela." Ces recrues découvriront justement la chaude ambiance de Beaublanc la semaine prochaine lors du premier match de la saison contre Monaco