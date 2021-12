Retour des jauges : "environ 10 000 euros de pertes par match" pour le Sluc Nancy Basket en Pro B

Le Sluc Nancy Basket rattrapé par le retour des jauges lors d'événements culturels ou sportifs en intérieur. A partir du lundi 3 janvier et pour trois semaines au moins, le club de Pro B ne pourra accueillir plus de 2 000 spectateurs dans son antre du palais des sports de Gentilly. Le Sluc tourne depuis le début de saison à environ 4 500 spectateurs de moyenne. Trois rencontres sont prévues à la maison d'ici au 24 janvier face à Blois (le 11 et le 18) et Saint-Vallier (le 21).

Priorité sera donnée aux abonnés et partenaires annonce Youri Verieras, le directeur général du Sluc Nancy Basket : "aujourd'hui, on est sur une jauge à 1 600 abonnés avec les abonnés et les partenaires. On leur garantit la place. On a aussi des places pour les collectivités et les institutions. Il risque de n'y avoir pas ou peu de places en vente grand public. Cela donne une perte à minima de 10 000 euros par match".

"On aurait préféré jouer devant une salle pleine"

Une perte financière mais pas seulement alors que le Sluc va enchaîner les rencontres sur un rythme élevé, estime Youri Verieras : "on était à 4 500 de moyenne et jouer devant 4 500 personnes ou 2 000 personnes, ça change un peu la donne. Dans le marathon qui nous attend, on aurait préféré jouer devant une salle pleine qui pousse au maximum notre équipe". Pour préparer le retour du public, le club devrait remettre en place des contenus sur ses réseaux sociaux pour ne pas couper le fil avec ses supporters, comme le Sluc l'avait fait la saison dernière lors des rencontres à huis-clos.