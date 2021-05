Retour du public pour le derby face à Nimes

Cela fait presque 7 mois que les handballeurs jouent dans des salles vides, sans spectateur. Avec le déconfinement, les clubs sont autorisés à accueillir du public pour les derniers matchs de la saison, une jauge limité à 800 personnes , deux matchs pour le MHB.

Ce samedi soir les Montpellierains vont donc retrouver leurs supporters pour le derby face à Nimes , dans leur palais des sports, leur antre de Bougnol.

"Le principal, c'est de pouvoir partager avec notre public, nos partenaires et nos abonnés, ceux qui n'ont pas demandé le remboursement de leur abonnement, sont invités aux deux matchs, Nimes et Aix, on récompense leur soutien." julien Deljarry, le président du MHB

Tous les spectateurs invités seront accueillis dans le respect des règles sanitaires, port du masque obligatoire, gel à disposition, les couples et familles pourront être côte à côte, et séparés des autres spectateurs dans le respect des normes de distanciation, pas de buvette.

La pena des Blue Fox sera bien là pour soutenir l'équipe dans ce match qui comme chaque derby s'annonce très disputé.

" On a quatre points d'avance sur Nantes , mais on ne fait pas de calcul, l'objectif est de gagner les quatre matchs qui restent à disputer, on doit le faire, si on prétend avoir notre place en Ligue des Champions." David Degouy, l'entraineur adjoint du MHB