Coupe d'Europe : les handballeuses de Fleury l'emportent de justesse sur les Suédoises de Höör (29-26)

Les Panthères remportent leur premier match de Coupe d'Europe, quatre ans après leur dernière participation à la compétition européenne. Ce dimanche après-midi, elles affrontaient les Suédoises du H 65 Höörs HK au Palais des Sports d'Orléans. Et elles l'ont emporté 29-26.

Le match était très serré, la défense suédoise très bonne. Mais à l'issue de la rencontre, la Fleuryssoise Oriane Ondono se dit déçue. Elle aurait aimé l'emporté avec une avance plus importante.

Si on voit le score final on se dit que c'était un match difficile et qu'on a eu du mal, alors qu'on était quand même devant pendant tout le match.