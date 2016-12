Rétro sport : la basketteuse Marine Johannes brille sous le maillot de Mondeville et de la France

France Bleu vous fait revivre les plus beaux exploits et les plus beaux parcours des athlètes et des clubs normands. En Basket, Marine Johannès a donné en 2016 un coup de fouet à sa carrière et joué en Bleu les J.O. de Rio.

Elle est aussi timide hors des terrains qu'habile sur le parquet. Marine Johannès a profité de l'année 2016 pour découvrir l'équipe de France et participer aux J.O. de Rio. Avec Mondeville, la jeune basketteuse a prouvé son talent, elle en fait désormais profiter le club de Bourges, l'un des plus huppés de France.