Revenue de loin, la JS Cherbourg Handball a manqué de souffle pour renverser Bordeaux

"La première mi-temps, on l'a ratée" : les regrets de l'entraîneur de la JS Cherbourg handball Eduard Fernandez Roura après la défaite des siens face à Bordeaux, ce 24 mars en Proligue. Un score étriqué (28-29) qui masque deux mi-temps très différentes.

La première a tourné à la soupe à la grimace pour des Cherbourgeois bousculés et brouillons : 12-18 à la pause. "On ne peut pas proposer ça chez nous dans une salle à guichets fermés. On n'a pas été rigoureux sur ce qu'on avait travaillé", soupirait l'arrière Andry Goujon Bellevue.

Une réaction au retour des vestiaires

Passé ce premier acte que peinaient à expliquer les acteurs du jeu après la rencontre, Cherbourg est revenu avec d'autres intensions. Une remontée progressive, grâce à une défense enfin plus hermétique et un jeu plus léché. Le jeune gardien Kalim Zahaf sortait de sa boite pour enchaîner trois arrêts à la suite et les Mauves revenaient à égalité (22-22, 45e).

"On s'est bien rattrapé. On a une occasion pour passer devant. Si on l'avait marquée, je pense que le match était gagné", commentait l'entraîneur. Mais voilà, "le but le plus dur, c'était de revenir à égalité. On avait fait trop d'efforts pour pouvoir passer devant" ensuite, regrettait Andry Goujon Bellevue.

Dans les dernières minutes, la JSC trouvait la barre et restait à 23-24. Le début de la fin. Bordeaux se remettait les idées en place et gérait son avantage pour sortir vainqueur d'un match âprement disputé, émaillé de nombreuses exclusions temporaires de part et d'autre.

Eduard Fernandez Roura était déçu d'échouer à un but d'un bon résultat : "Je pense qu'il aurait fallu un petit match nul. Ça aurait été bien car les équipes ont eu chacune leur mi-temps. Jusqu'à la fin, on a eu l'espoir de gagner". Les Manchois, 12e de Proligue, devront montrer plus de régularité la semaine prochaine à Frontignan, candidat à la montée.